Обещал маме бороться: зрители ТВЦ собирают средства на лечение Богдана Бебекина

"ТВ Центр" и благотворительный фонд помощи детям WorldVita запустили совместный проект помощи тяжелобольным детям "Помоги детям!". Каждый вторник в эфире телеканала и на сайте фонда мы рассказываем вам о ребенке, который остро нуждается в нашей с вами поддержке. Всю информацию о сборе можно узнавать на сайте совместного проекта. Новости о лечении ребенка и его дальнейшей жизни без болезни также доступны на сайте фонда WorldVita. Спасибо, что вы с нами и помогаете вернуть детям здоровое и счастливое детство!

Телеканал "ТВ Центр" и благотворительный фонд помощи детям WorldVita начинают сбор средств на лечение Богдана Бебекина. У мальчика редкое и смертельное заболевание - остеосаркома правой большеберцовой кости. Чтобы опухоль не распространилась на другие органы, необходимо срочно начать специальное лечение. Однако оно имеет серьезные побочные эффекты, поэтому требуется сопроводительная терапия очень дорогим препаратом. Его стоимость - почти 22 миллиона рублей. Семья собрать такую сумму просто не в силах и просит о помощи всех неравнодушных.

Помочь может каждый - достаточно отправить SMS на короткий номер 8385, указав в тексте любую сумму цифрами, она будет списана со счета вашего мобильного телефона. Можно также воспользоваться банковской картой, электронным кошельком или сделать банковский перевод.

Богдан при ходьбе с трудом передвигает правую ногу. С каждым днем она все сильнее отекает и болит. В кабинете УЗИ мама с тревогой смотрит на экран монитора.

Все началось несколько месяцев назад. Мальчик неудачно упал и ударился. Нога долго не переставала болеть, а ниже колена появилось подозрительное уплотнение. Мама решила обследовать сына. Диагноз врачей был как гром среди ясного неба.

"Пришел результат цитологии, и мне сказали, что сто процентов онкологии. Очень агрессивная саркома. Никто не готов услышать такое о своих детях", - вспоминает мама.

Остеосаркома правой большеберцовой кости - так звучит название смертельной болезни. С каждым днем она мучает мальчика все сильнее и отнимает последние силы. От страшной, практически постоянной боли Богдан перестал спать.

Врачи говорят: нужно прямо сейчас начинать радикальное лечение. Злокачественные клетки делятся очень быстро.

"Если в ближайшее время не начнем лечение, то опухоль распространится на другие органы и системы и станет высокозлокачественной, смертельной для ребенка", - сообщила Елена Михайлова, детский онколог Национального медицинского исследовательского центра онкологии имени Н.Н. Петрова.

Заболевание у Богдана очень редкое - всего четыре случая на миллион. Специальная химиотерапия, которая помогает при таком диагнозе, имеет серьезные побочные эффекты. Она влияет на слух - вплоть до полной его потери. Поэтому одновременно с лечением основного заболевания строго в первый день протокола нужно начать дополнительную терапию редким и очень дорогим препаратом. Стоимость лекарства - 21 миллион 600 тысяч рублей. Мама мальчика в отчаянии. Без срочного лечения ее сын умрет, а если начать спасительную терапию без сопроводительного препарата, Богдан может навсегда провалиться в полную тишину. Но купить такое дорогое лекарство семье не под силу.

Недавно мама набралась смелости и рассказала сыну, что его болезнь смертельная. Богдан очень переживал, много спрашивал об этом. Но потом пообещал, что будет бороться. Ради родителей и сестры.

"Мы в начале пути, никогда с этим не сталкивались. Страшно, как ребенок отреагирует в плане лечения, в плане психики. Он не понимает до конца, насколько это серьезно, долго, скорее всего - болезненно", - говорит мама.

Мальчик очень скучает по дому, по любимым собакам. Их фотографии он хранит в своем телефоне. Богдан с мамой не теряют надежды, что все закончится хорошо. За время своего лечения мальчик уже понял, как это ценно, когда у тебя ничего не болит. И по секрету от мамы и от врачей загадал свое самое главное желание - чтобы все дети мира были здоровы.

Сделать доброе дело просто - достаточно отправить SMS на короткий номер 8385, указав в тексте любую сумму цифрами, она будет списана со счета вашего мобильного телефона. Можно также воспользоваться банковской картой, электронным кошельком или сделать банковский перевод.

Мы благодарим каждого за поддержку и любую помощь тем, кто так сильно хочет жить.

РЕКВИЗИТЫ

Наименование получателя: Благотворительный Фонд Помощи Детям

ИНН: 7819030709, КПП: 784101001

Р/счет: 40703810638040005611

Банк получателя платежа: ПАО Сбербанк г. Москва

БИК: 044525225

К/счет: 30101810400000000225

Назначение платежа: помощь на лечение Богдана Бебекина, программа 2246