Украинская модель Ковальчук с множественными переломами впала в кому

На днях в Дубае на обочине одной из дорог была найдена украинская модель Мария Ковальчук. Девушку в тяжелом состоянии доставили в больницу. У нее оказались сломаны руки, ноги и позвоночник. В местной полиции заявили, что Ковальчук якобы упала на стройке. Будто бы она "в одиночку вошла на закрытую строительную площадку и упала с высоты". Однако родственники, узнавшие о беде и прибывшие в ОАЭ, опровергли эту версию.

Меж тем появилось новое предположение, что случилось с Марией Ковальчук. В деле появились некоторые свидетели, которые утверждают, что видели модель неподалеку от закрытой стройки. Якобы она была не в себе, ревела и истерила. А потом пропала на несколько дней. Предположительно, она могла попытаться покончить с собой после того, как уехала с вечеринки с двумя незнакомцами в отель.

Ситуация осложняется тем, что сама Мария Ковальчук не может дать показаний и рассказать, что же с ней случилось. Она в реанимации в коме, отмечает SHOT.

Напомним, украинская красавица пропала еще в начале марта. В день своего 20-летия девушка отправилась якобы на вечеринку "с шейхами". Об этом она сама рассказала маме. Больше на связь Мария не выходила. Родные боялись, что она могла попасть в сексуальное рабство.