Появились подробности о заявлении России и США по переговорам в Эр-Рияде

Совместное заявление России и Соединенных Штатов по итогам переговоров, прошедших в Саудовской Аравии 24 марта, будет опубликовано во вторник, 25 марта, в 11:00 по московскому времени. Об этом рассказал информированный источник.

Как уточняет собеседник телеканала CBS, заявление должно быть опубликовано в 4:00 утра по времени Вашингтона, что соответствует 11:00 по московскому времени.

Официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова заявила в своем Telegram-канале, что глава ведомства Сергей Лавров расскажет о ходе переговоров и "некоторых аспектах этих контактов" в интервью Первому каналу 25 марта.

При этом член делегации России, председатель комитета Совета Федерации по международным делам Григорий Карасин предупреждал, что отнюдь не каждые переговоры обязательно оканчиваются какими-то масштабными документами и договоренностями. Политик подчеркнул, что главное — что сторонам удается "понимать точку зрения друг друга".