В Госдуме напомнили о штрафах за неправильное сжигание мусора на даче

Нарушение правил при сжигании мусора на дачных участках может обернуться для россиян внушительными штрафами. Об этом во вторник, 25 марта, предупредил депутат Государственной думы и председатель Союза дачников Подмосковья Никита Чаплин.

Парламентарий напомнил, что сжигать мусор на участке можно, но при строгом соблюдении требований пожарной безопасности. Необходимо выкопать котлован или использовать металлическую емкость, очистив участок вокруг места сжигания. Следует отмерить безопасное расстояние до зданий, леса и других объектов, а также подготовить все необходимое для тушения огня.

Чаплин подчеркнул, что запрещается сжигать мусор на торфяных почвах, в условиях особого противопожарного режима, при сильном ветре и под кронами хвойных деревьев.

Если требования закона будут нарушены, это может обернуться штрафом от нескольких тысяч до сотен тысяч рублей — в зависимости от тяжести последствий, рассказал депутат в интервью ТАСС.

Ранее сообщалось, что подмосковные дачники начали по-новому платить за вывоз мусора. В правительстве Московской области объясняют: подобный подход схож с платежами за отопление. Чтобы не платить всю сумму зимой, ее разбивают равномерно на каждый месяц.

Между тем юрист Илья Русяев напомнил, что законодательство запрещает гражданам выращивание определенных растений. В зависимости от количества кустиков или стебельков ответственность может быть не только административной, но и уголовной.