Россия требует от международных организаций осудить кровавые преступления киевского режима

Массированный артобстрел Кременского муниципального округа Луганской народной республике ВСУ начали накануне во второй половине дня. Били по мирным кварталам, объектам инфраструктуры и по машине, в которой ехали корреспондент "Известий" Александр Федорчак, оператор "Звезды" Андрей Панов. За рулем был водитель этого телеканала - Александр Сиркели. Сообщается, что прицельный удар был нанесен двумя ракетами HIMARS.

Александр Федорчак родом из Крыма. Как журналист начинал в программе "Новости" местного телевидения. С самого начала СВО работал в зоне боевых действий. В очередную командировку отправился в начале марта. Его последний репортаж - с передовой на купянском направлении в Харьковской области - вышел в эфир 23 марта. И вчера Александр возвращался со съемки. Журналисту было 28 лет.

Во время вчерашнего обстрела машины с журналистами также был тяжело ранен корреспондент телеканала "Звезда" Никита Гольдин. И практически в это же время в Суджанском районе Курской области осколочные ранения получил военкор ТАСС Михаил Скуратов. Следственный комитет России возбудил уголовное дело.

В российском МИДе атаку на журналистов назвали целенаправленной охотой. Официальный представитель ведомства Мария Захарова выразила соболезнования близким и коллегам погибших и призвала мировое сообщество, международные организации и представителей СМИ решительно осудить эти и другие преступления киевского режима.

"Количество этих терактов возрастает соразмерно пониманию неонацистским режимом факта невозможности нанесения на поле боя какого-либо урона Вооруженным силам Российской Федерации", - указала Захарова.

ВС России тем временем продолжают громить украинских боевиков в курском приграничье. Экипаж истребителя бомбардировщика Су-34 нанес удар авиабомбами с универсальным модулем планирования и коррекции по личному составу и опорному пункту ВСУ.

Минобороны показало кадры украинской боевой техники, которую уничтожили наши войска. По данным ведомства, только танков - 400 единиц. Потери в рядах националистов уже приближаются к 70 тысячам.

Также Минобороны опубликовало кадры освобождения населенного пункта Срибное в ДНР. Противник, ожидая атаки, организовал оборону села, заминировал подходы по флангам. Однако штурмовые подразделения группировки "Центр", завладев инициативой в воздухе и на земле, взяли Срибное под полный контроль. Активно продвигаются на Донецком направлении и штурмовики "Южной" группировки войск. За сутки заняты несколько опорных пунктов. Отказавшиеся сдаться украинские националисты уничтожены. 