Массированный артобстрел Кременского муниципального округа Луганской народной республике ВСУ начали накануне во второй половине дня. Били по мирным кварталам, объектам инфраструктуры и по машине, в которой ехали корреспондент "Известий" Александр Федорчак, оператор "Звезды" Андрей Панов. За рулем был водитель этого телеканала - Александр Сиркели. Сообщается, что прицельный удар был нанесен двумя ракетами HIMARS.

Александр Федорчак родом из Крыма. Как журналист начинал в программе "Новости" местного телевидения. С самого начала СВО работал в зоне боевых действий. В очередную командировку отправился в начале марта. Его последний репортаж - с передовой на купянском направлении в Харьковской области - вышел в эфир 23 марта. И вчера Александр возвращался со съемки. Журналисту было 28 лет.

Во время вчерашнего обстрела машины с журналистами также был тяжело ранен корреспондент телеканала "Звезда" Никита Гольдин. И практически в это же время в Суджанском районе Курской области осколочные ранения получил военкор ТАСС Михаил Скуратов. Следственный комитет России возбудил уголовное дело.

В российском МИДе атаку на журналистов назвали целенаправленной охотой. Официальный представитель ведомства Мария Захарова выразила соболезнования близким и коллегам погибших и призвала мировое сообщество, международные организации и представителей СМИ решительно осудить эти и другие преступления киевского режима.

"Количество этих терактов возрастает соразмерно пониманию неонацистским режимом факта невозможности нанесения на поле боя какого-либо урона Вооруженным силам Российской Федерации", - указала Захарова.

ВС России тем временем продолжают громить украинских боевиков в курском приграничье. Экипаж истребителя бомбардировщика Су-34 нанес удар авиабомбами с универсальным модулем планирования и коррекции по личному составу и опорному пункту ВСУ.

Минобороны показало кадры украинской боевой техники, которую уничтожили наши войска. По данным ведомства, только танков - 400 единиц. Потери в рядах националистов уже приближаются к 70 тысячам.

Также Минобороны опубликовало кадры освобождения населенного пункта Срибное в ДНР. Противник, ожидая атаки, организовал оборону села, заминировал подходы по флангам. Однако штурмовые подразделения группировки "Центр", завладев инициативой в воздухе и на земле, взяли Срибное под полный контроль. Активно продвигаются на Донецком направлении и штурмовики "Южной" группировки войск. За сутки заняты несколько опорных пунктов. Отказавшиеся сдаться украинские националисты уничтожены.