Мишустин встретился с Володиным в преддверии отчета правительства в Госдуме

Накануне ежегодного отчета правительства в Государственной думе Михаил Мишустин провел встречу со спикером нижней палаты Вячеславом Володиным.

Собеседники отметили, что этот традиционный разговор членов кабмина и парламентариев - хорошая возможность выработать решения для достижения национальных целей развития. В рамках подготовки к отчету уже прошли встречи депутатов всех фракций с представителями правительства. И как сообщил Михаил Мишустин, сегодня он проведет совещание с профильными министрами и вице-премьерами.

Мишустин: Уже традиционно состоялись встречи со всеми фракциями ГД в преддверии отчета. Эта практика помогает правительству понять, чем озабочены парламентарии, следовать всем целям и задачам, которые ставят перед нами люди, и национальным целям развития, которые поставил перед нами глава государства. Мы считаем это таким своим внутренним экзаменом, поскольку вся палитра вопросов, а их были сотни, внимательно отрабатывается.

Володин: Для нас отчет - это не просто важная форма нашей работы, а возможность найти решение сложных проблем и вопросов, с которыми обращаются к нам граждане. Надо сказать, у ГД сложились конструктивные отношения с прав-ительством, вы многое сделали для того, чтобы работа стала более открытой, мы это ценим.