В Москве прощаются с Ларисой Голубкиной. Отпевание народной артистки РСФСР проходит в храме святителя Николая Чудотворца на Красной Пресне.

Похороны состоятся на Троекуровском кладбище. Известная нескольким поколениям актриса ушла из жизни 22 марта в возрасте 85 лет. Уже первая работа в кино - роль Шурочки Азаровой в фильме "Гусарская баллада" - принесла студентке ГИТИСа любовь миллионов зрителей. Которая с тех пор оставалась неизменной.

Более 60 лет судьба Голубкиной была связана с театром Советской, а затем Российской армии, где она исполнила десятки главных ролей. Яркие образы она создавала и в кинокартинах, среди которых - "День счастья", "Дайте жалобную книгу", "Освобождение" и "Трое в лодке, не считая собаки". На протяжении многих лет Лариса Голубкина выступала и на эстраде, в том числе со своим мужем Андреем Мироновым.