Старинные золотые монеты, похищенные во Франции, обнаружили в Москве

Старинные золотые монеты, похищенные из исторического музея Сен-Реми во Франции, обнаружили в Москве. Некоторым экземплярам - почти две тысячи лет, а их общая стоимость превышает 55 миллионов рублей.

Как сообщили в ведомстве, оперативники получили информацию, что похожую по описанию коллекцию продают на одном из антикварных рынков. Всего было изъято 79 монет, в том числе - редкие экземпляры античных времен, отчеканенные с 1 по 5 век нашей эры. Экспертиза подтвердила их историческую и культурную ценность.

Сотрудники полиции отправили запрос своим коллегам во Францию, сейчас решается вопрос о возвращении коллекции на место постоянной экспозиции.