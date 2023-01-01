Собянин: 100 тыс. школьников прошли программу профориентации в центре "Профессии будущего"

Более 100 тысяч московских школьников уже прошли программу комплексной профориентации. Как рассказал в социальной сети мэр Сергей Собянин, проект для девятиклассников запущен в конце 2023 года.

В центре "Профессии будущего" подростки участвуют в тематических экскурсиях, которые проводят с использованием современных технологий, проходят тестирование и общаются с представителями колледжей столицы.

Это позволяет школьникам познакомиться с рынком труда, выбрать специальность и узнать о возможностях, которое дает московское образование.