В многоквартирном доме в Махачкале произошел взрыв. Эту информацию во вторник, 25 марта, подтвердили в мэрии города и в Министерстве чрезвычайных ситуаций России.

Как уточняет МЧС России в своем Telegram-канале, инцидент произошел в доме на Гапцахской улице. Речь идет о хлопке газа, из-за которого загорелась одна квартира. На место происшествия выехали сотрудники экстренных служб. По предварительным данным, пострадала женщина.

В мэрии Махачкалы утверждают, что официально дом, в котором взорвался газ, не был введен в эксплуатацию. Это значит, что в этом доме не должны были проживать люди, сообщает ТАСС.

Telegram-канал "Осторожно, новости" сообщает, что в результате ЧП сильно пострадало несколько квартир, во многих выбиты окна.