Взорвавшийся 14-этажный дом в Махачкале был построен незаконно

Многоквартирный дом в Махачкале, в котором во вторник, 25 марта, произошел хлопок газа, значился в реестре незаконно возведенных строений. Об этом рассказали в городской мэрии.

Как уточнили власти Махачкалы, инцидент произошел по адресу Гапцахская, 14. Этот дом не был официально введен в эксплуатацию и входил в реестр незаконно возведенных строений — там не должны были жить люди. Тем не менее, городская мэрия пообещала оказать всю необходимую помощь людям, пострадавшим в результате взрыва газа, сообщает РИА Новости.

Министерство чрезвычайных ситуаций России уточнило в своем Telegram-канале, что хлопок газа произошел на седьмом этаже 14-этажного жилого дома. Пострадали два человека, один из них госпитализирован. Эвакуированы 150 жильцов дом.

К настоящему времени открытое горение ликвидировано. Частично повреждены окна в пяти соседних многоэтажках, а также 50 припаркованных во дворе автомобилей.

Прокуратура Дагестана организовала проверку в связи с возгоранием газовоздушной смеси в многоэтажке на Гапцахской улице. Ведомство заявило в своем Telegram-канале, что на место происшествия лично отправились заместитель прокурора Дагестана Алексей Родивилов и прокурор Ленинского района Махачкалы Сергей Сидоров.