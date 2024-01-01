Дочь-школьница Юлии Пересильд показала живот

Накануне, 24 марта, состоялось вручение национальной кинематографической премии "Ника" за 2024 год в театре "Маска". На красной дороже мероприятия отметилось множество гостей, в том числе Юлия Снигирь и Евгений Цыганов, Юра Борисов с супругой Анной Шевчук, Станислав Садальский, Елена Валюшкина, Сергей Безруков и Анна Матисон и многие другие.

Не осталась в стороне от престижной вечеринки и дочь Юлии Пересильд Анна. Девушка пошла по стопам матери и тоже запустила актерскую карьеру. Причем ее старт оказался на редкость удачным: Анна Пересильд сыграла в многосерийном фильме "Слово пацана. Кровь на асфальте". Девушка так естественно и органично сыграла школьницу Айгуль, что немедленно влюбила в себя многих зрителей.

15-летняя наследница Юлии Пересильд теперь получает одно предложение за другим. Так, Анна снимается в очередной версии фильма про Алису в Стране чудес. Кроме того, девушка участвует в фотосессиях для брендов и съемке клипов.

На церемонии награждения премией"Ника" школьница предстала в черном платье с длиной в пол, изюминкой которого стали внушительное декольте и сетка в районе живота. Таким образом Анна пересильд продемонстрировала стройную эффектную фигуру. Волосы Пересильд убрала. В Сети комментаторы неоднозначно отнеслись к образу Анны: одни рассыпались в комплиментах, другие сочли наряд чересчур взрослым.