Карасин: ООН и отдельные страны примкнут к переговорам России и США

Переговоры России и Соединенных Штатов, очередной раунд которых состоялся в Эр-Рияде, продолжатся с участием международного сообщества, включая ООН и отдельные страны. Об этом рассказал во вторник, 25 марта, участник российской делегации, член Совета Федерации Григорий Карасин.

Как отметил политик, во время этих продолжительных переговоров "был насыщенный, непростой диалог, но весьма полезный для нас и для американцев". Удалось обсудить многие проблемы, хотя "далеко не все решили, не во всем согласились".

Тем не менее, Карасин счел, что эти переговоры состоялись "очень своевременно, с учетом прихода новой администрации и новых политиков, которые приехали на встречу экспертных групп". Сенатор пообещал привлекать к переговорному процессу международное сообщество, хотя и не стал называть конкретные государства, сообщает ТАСС.

Ранее крайнее недовольство тем, что Россия и США ведут обособленные переговоры, выражали в Европе. Там утверждают, что поскольку конфликт на Украине затрагивает всеобщую европейскую безопасность, то и участвовать в обсуждении этой темы должны представители стран Европы.

При этом европейские страны заранее отказались "выполнять условия" президента России Владимира Путина по урегулированию конфликта на Украине. Источник из числа высокопоставленных еврочиновников заявил, что идти на компромиссы с Москвой Европа не станет ни при каких обстоятельствах.