Юлия Снигирь появилась на "Нике" в платье-фантике

Актриса Юлия Снигирь стала триумфатором церемонии награждения премией "Ника". Артистка получила премию в номинации "Главная женская роль" за фильм "Мастер и Маргарита". Кстати, ее супруг, актер Евгений Цыганов, завоевал главный приз за работу в этой же ленте. И если актер появился на публике в классическом темном костюме и в галстуке, то Юлия Снигирь сразила наповал своим платьем, которое в Сети уже прозвали фантиком.

Интересно, что актриса, которая позировала на дорожке в черно-серебристом платье Viva Vox и туфлях Balenciaga, второй год подряд становится лучшей актрисой. Снигирь передала свою статуэтку Марианне Шульц, отметив ее игру в фильме "Эра".

Отметим, что на мероприятии отметилось множество отечественных актеров: Равшана Куркова с матерью, Владимир Вдовиченков и Елена Лядова, Юра Борисов и Анна Шевчук и многие другие. Разумеется, позировал перед камерами и художественный руководитель премии "Ника", режиссер Юлий Гусман и его супруга Валида.