Второй за день взрыв газа прогремел в Махачкале

В Махачкале раздался еще один взрыв газа — второй за вторник, 25 марта. На этот раз местом происшествия оказался салон сотовой связи на улице Имама Шамиля.

В управлении Министерства внутренних дел по Республике Дагестан подтвердили факт происшествия. По предварительной информации, пострадали два человека.

Сотрудники правоохранительных органов и экстренных служб выехали на место происшествия — им предстоит установить причину и обстоятельства случившегося, сообщает РИА Новости.

Между тем Telegram-канале SHOT утверждает, что количество пострадавших при взрыве газа в салоне связи возросло до трех человек. На кадрах с места происшествия видно, что внутри одноэтажного строения полыхает огонь. Пострадавшие лежат на асфальте рядом с салоном.