МК: умер известный тележурналист и писатель Константин Цивилев

Константин Цивилев умер в своей квартире на Пятницком шоссе в понедельник днем, 24 марта, передает "МК".

Напомним, Константин Цивилев окончил московский государственный институт культуры по специализации "постановщик культурно-досуговых программ". Некоторое время он работал художником- оформителем на предприятии ЗИЛ, но вскоре вернулся к основной специальности, то есть к программам культурного досуга.

С 1992 года года Цивилев работал редактором отдела сатиры и юмора на "Радио 1", потом - автором и ведущим на ОРТ. В разные годы он вел множество передач, среди которых "Времечко", "Сегоднячко", "Иванов, Петров, Сидоров", "Жидкие гвозди", "Что новенького?", "Дела житейские".

Кроме того, он выпустил несколько юмористических книг, сборников баек о телезвездах. Также Константин Цивилев снял 50 документальных фильмов из цикла "Городские истории" и больше тысячи телесюжетов.

Отметим, что пока официального подтверждения этой информации не поступало.