Помощнику президента США Уолтцу грозит отставка за утечку данных

Президент США Дональд Трамп намеревается отправить в отставку своего помощника по национальной безопасности Майка Уолтца, причем соответствующее решение может быть принято и обнародовано в самое ближайшее время. Об этом во вторник, 25 марта, сообщают информированные источники.

Как рассказали собеседники Politico, Уолтц балансирует на грани из-за утечки секретных данных о политике американских властей в отношении йеменских хуситов. Помощник Трампа рискует лишиться работы из-за того, что в правительственный чат по этой теме случайно включили журналиста. Именно от Майка Уолтца пришло приглашение "левому" человеку присоединиться к обсуждению.

В вину Уолтцу вменяют и организацию обсуждения такой важной темы в мессенджере, и пренебрежение проверкой участников чата. В вашингтонской администрации убеждены, что "помощник по национальной безопасности не может быть безрассудным".

Вступился за помощника президента спикер Палаты представителей Конгресса США Майк Джонсон. По его мнению, Уолтц обладает всеми качествами и квалификацией, требуемыми для исполняемой им работы, а потому "абсолютно точно не должен" уходить в отставку.

При этом журналист телеканала CNN Алайна Трин уверяет, что американский лидер не станет увольнять своего помощника в свете сообщений об утечке данных об ударах США по Йемену.

Между тем министр обороны Соединенных Штатов Питер Хегсет заверил, что в секретном чате американских государственных служащих, в который по ошибке включили журналиста, не обсуждались какие-либо "военные планы".

При этом европейские военные пожаловались на проблемы в контактах с Пентагоном — затруднены встречи даже с теми американскими коллегами, с которыми прежде был налажен длительный личный контакт.