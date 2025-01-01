ЦРУ намеренно добавляло отраву в поставляемый в СССР кубинский сахар

Американское ЦРУ отравляло сахар, который поставлялся с Кубы в Советский союз. Сенсационная информация содержится в рассекреченных документах о покушении на 35-го президента США Джона Кеннеди.

Как сообщает The Washington Post, химикаты были добавлено в 80 тысяч мешков с сахаром. Вся партия оказалась непригодной для употребления.

В статье издания подчеркивается, что отрава не была опасной для человека. Однако она насколько изменялась вкус изделий, в который добавляли испорченный сахар, что "портило вкус на значительное время".

Вмешательство ЦРУ осталось незамеченным. Предполагаемые убытки СССР газета оценила в 350-400 тысяч долларов по курсу 1962 года.