Кончаловский вцепился в Высоцкую у всех на глазах

Вчера, 24 марта, в Москве состоялась торжественная церемония награждения кинопремией "Ника". Абсолютным фаворитом стал фильм "Мастер и Маргарита". Он забрал аж семь статуэток, в том числе исполнители главных ролей Юлия Снигирь и Евгений Цыганов. Кстати, в интервью актриса признавалась, что на площадке у них с супругом не всегда все складывалось гладко. Однако оба остались довольны своей работой и результатом.

"Безупречная картина, деликатная, грамотная, с безграничной любовью к автору", - отметил актер Станислав Садальский в своем официальном телеграм-канале.

На мероприятии отметилось множество гостей. Не остались в стороне и режиссер Андрей Кончаловский с супругой, актрисой Юлией Высоцкой. Отметим, что пара крайне редко посещает светские мероприятия, поэтому каждый их выход приковывает особое внимание публики.

На сей раз и Кончаловский и Высоцкая предстали перед камерами в костюмах и в галстуках. Однако если режиссер выбрал темный цвет, то актриса предпочла светлый. Волосы артистка просто распустила. Нарочито небрежный образ Высоцкой по достоинству оценили интернет-пользователи, куда быстро попали фотографии с мероприятия.

Однако некоторые комментаторы обратили внимание на то, что под руку не актриса держала режиссера, как это обычно бывает, а, наоборот, он ее. Интернет-пользователи предположили, что Кончаловский так "вцепился" (как выразились комментаторы) в Высоцкую, потому что ему уже сложно передвигаться самостоятельно. Не секрет, что режиссер уже пользуется тростью. Напомним, что Андрею Кончаловскому в этом году исполнится 88 лет.