Нарышкин предложил взыскать с Европы репарации за колониализм

Было бы справедливым добиваться от Западной Европы компенсации ущерба, нанесенного колониальными империями. Такую позицию изложил во вторник, 25 марта, директор Службы внешней разведки России, председатель Российского исторического общества Сергей Нарышкин.

Нарышкин призвал ради исторической справедливости оценить ущерб, причиненный всему человечеству практикой колониализма, тем более что западные страны "и в наши дни не прекращают цепляться за ускользающую гегемонию".

Глава СВР призвал возвести надежный правовой заслон новым попыткам возрождения системы колониализма, а в идеале — добиваться справедливой компенсации ущерба, используя для этого все международные площадки. В качестве примера он напомнил про Нюрнбергский процесс и соглашение 1952 года о репарациях между ФРГ и Израилем, сообщает РИА Новости.

Ранее в российском Министерстве иностранных дел подчеркивали, что Африка после долгих лет колониальной зависимости от европейских держав начинает "говорить своим голосом", меняя настрой на организацию отношений с остальным миром.

Однако, отмечал президент России Владимир Путин, становление нового мироустройства является весьма болезненным процессом, ведь ему сопротивляются западные страны, не желающие отдавать свой статус гегемона. Политик обвинил их в попытках подменить международное право "в лучших традициях классического колониализма".