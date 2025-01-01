Десяткам китайских автобрендов предрекли уход из России

Десятки китайских марок — производителей автомобилей могут в ближайшее врем покинуть рынок России. Об этом рассказал руководитель ассоциации "Российские автомобильные дилеры" (РОАД) Алексей Подщеколдин.

Как пояснил эксперт в интервью Ura.ru, речь идет про малоизвестные бренды, машины которых не собирают в России, а привозят к нам уже готовыми из Китая. Спрос на такие автомобили у российских покупателей невелик.

Сдерживает укрепление доверия к таким производителям отсутствие сети сервисных центров в России, поскольку если фирма не в состоянии "быстро по гарантии предоставить запчасти и ремонт, то доверяют ей немногие", отметил Подщеколдин.

Как следствие — в 2025 году мы увидим, что брендов КНР у нас станет еще меньше, хотя среди китайских производителей есть те, кто пришел на российский авторынок с серьезными намерениями, резюмировал специалист.

Ранее комитет Совета Федерации по экономической политике обратился к кабмину с предложениями относительно возвращения в Россию иностранных автоконцернов. Сенаторы хотят гарантий сохранения производства в нашей стране, даже если иностранцы снова вздумают покинуть российский рынок.

Об этом заговорили на фоне предположений о том, что немецкие автопроизводители могут вернуться на российский авторынок уже в 2025 году. Руководитель консалтинговой компании Schneider Group Ульф Шнайдер объяснил, что автопром Германии сильно пострадал, покинув Россию, причем ему надо поспешить, если он не хочет полностью потерять российских потребителей.