Первые фото прощания с Ларисой Голубкиной

Сегодня, 25 марта, в Николаевской церкви на Трех горах проходит церемония прощания с актрисой Ларисой Голубкиной. Отдать последнюю дань уважения звезде фильма "Гусарская баллада" уже пришли телеведущий Андрей Малахова, актриса Людмила Максакова, актер Роман Богданов, искусствовед Наталья Сопова, актриса Оксана Арбузова, директор культурного фонда "Кобзон" Антон Собянин.

Напомним, народная артистка РСФСР Лариса Голубкина ушла из жизни 22 марта, ей было 85 лет. Она прославилась после того, как исполнила главную роль в картине Эльдара Рязанова "Гусарская баллада", Голубкина сыграла там Шурочку Азарову (и корнета Азарова). Также актриса снялась в фильмах "Трое в лодке, не считая собаки", "Дайте жалобную книгу", "Освобождение" и других.