Названа предварительная причина смерти Константина Цивилева

Сегодня, 25 марта, стало известно о смерти известного ведущего и писателя Константина Цивилева. Ему было 59 лет.

Сейчас же стали известны некоторые детали печального события. Так, выяснилось, что у Константина Цивилева наблюдались серьезные проблемы со здоровьем. Около десяти лет назад он перенес острый инфаркт миокарда, а в последнее время страдал атеросклеротической болезнью сердца и сахарным диабетом. Врачи скорой приехали к нему в квартиру в московском районе Митино, но не смогли помочь, передает Mash.

По информации SHOT, причиной смерти 59-летнего ведущего стала острая сердечная недостаточность.

Напомним, с 1992 года года Константин Цивилев работал редактором отдела сатиры и юмора на "Радио 1", потом - автором и ведущим на ОРТ. В разные годы он вел множество передач, среди которых "Времечко", "Сегоднячко", "Иванов, Петров, Сидоров", "Жидкие гвозди", "Что новенького?", "Дела житейские".

Кроме того, он выпустил несколько юмористических книг, сборников баек о телезвездах. Также Константин Цивилев снял 50 документальных фильмов из цикла "Городские истории" и больше тысячи телесюжетов.