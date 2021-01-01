Руководство "Листвяжной" получило сроки по делу о взрыве 2021 года

Центральный районный суд Кемерова приговорил председателя совета директоров компании "СДС-уголь" и собственника шахты "Листвяжная" Михаила Федяева к 3,5 года условно. Такой приговор вынесен по уголовному делу о взрыве на шахте, в результате которого погиб 51 человек.

Федяеву вменили злоупотребление полномочиями, повлекшее тяжкие последствия. Он отделался условным сроком, причем ему запрещается в течение полутора лет работать руководителем в организациях, осуществляющих эксплуатацию опасных производственных объектов.

Суд также приговорил генерального директора "СДС-уголь" Геннадия Алексеева к 5 годам 3 месяцам лишения свободы, технического директора Антона Якутова — к 5 годам колонии по делу о взрыве на шахте, сообщает ТАСС.

В 2021 году, после пожара на шахте "Листвяжная" президент России Владимир Путин подчеркивал, что именно руководители таких предприятий отвечают за жизнь и здоровье своих работников. Глава государства потребовал организовать ревизию прежних решений по обеспечению безопасности на шахтах и рудниках.

Тем не менее, трагические происшествия в российских шахтах не сошли на нет. В феврале 2025 года глава Пермского края Дмитрий Махонин рассказал, что в Соликамске получили смертельные травмы двое работников рудника.