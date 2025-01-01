Украина в 2025 году может не получить полмиллиона снарядов, если в Чехии к власти придет оппозиционное движение ANO ("Акция недовольных граждан"). Такое заявление сделал действующий премьер-министр Чехии Петр Фиала.

По утверждению политика, сохраняется "высокая вероятность" того, что Прага сможет направить около 520 тысяч снарядов Киеву в 2025 году. Однако, подчеркнул Фиала, эта инициатива нуждается в финансировании.

Поставки снарядов киевскому режиму могут оказаться под угрозой в случае поражения правящей коалиции на парламентских выборах, запланированных на октябрь, поскольку глава ANO Андрей Бабиш "против этой инициативы по боеприпасам, против расходов на оборону, он говорит о мире без каких-либо условий", цитирует Фиалу РИА Новости.

Зимой 2024 года чешские власти пообещали, что до конца июня Украина получит значительную часть снарядов в рамках "чешской инициативы". Она предполагала приобретение боеприпасов для украинской армии в третьих странах на деньги, которые соберут на добровольной основе западные доноры киевского режима. Однако реализация плана не задалась, несмотря на громкие обещания.

Вице-президент США Джей Ди Вэнс признал, что у киевского режима вместе с поддерживающим его Западом не было ни малейших шансов одержать победу в конфликте против России, поскольку "у россиян имеется на Украине масштабное численное преимущество в живой силе и вооружениях".