Фотография предводителя киевского режима Владимира Зеленского на фоне картины, изображающей полыхающий Кремль, не красит обладателя этого "шедевра". Такое мнение высказал во вторник, 25 марта, пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков.

Представитель Кремля высказался о публикации журнала Time, в которой интервью Зеленского проиллюстрировали упомянутым снимком. В материале издания уточнялось, что картина с горящим Кремлем находится в отдельной комнате рядом с кабинетом Зеленского.

Дмитрий Песков предположил, что "это, наверное, лучшим образом иллюстрирует уровень духовного развития и внутреннего состояния того, кто позирует на таких фотографиях".

В целом же "это не красит тех, кто снимает это, кто это публикует и кто позирует на таких фотографиях", цитирует пресс-секретарь российского лидера РИА Новости.

Ранее официальный представитель Министерства иностранных дел России Мария Захарова назвала картины в кабинете Зеленского свидетельством его неадекватности. Спикер ведомства выбрала сравнительно мягкую формулировку — нашлись те, кто назвал главаря киевского режима "больным шизофренией с бредовыми идеями величия".

Ирландский журналист Чей Боуз заявил, что Зеленскому хорошо известно — его дни сочтены, поскольку "Кремль не сгорит, а его ненавистное коррумпированное наследие — да".