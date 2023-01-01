Равшана Куркова показала свежее фото сына и дочки

Актриса Равшана Куркова считается одной из самых красивых актрис в отечественном кинематографе. По мнению многих фанатов, у нее необычная самобытная внешность. А кто-то и вовсе называет Равшану актрисой без возраста, дескать, она что в 25 лет выглядит на 25 лет, что в 40 лет - на 25 лет. А меж тем летом Равшане исполнится 45 лет!

На своей официальной страничке в запрещенной социальной сети "Инстаграм" Куркова опубликовала свежие фотографии сына Гаспара и дочки Самиры. Девочке исполнилось два года. По такому случаю актриса выложила трогательное поздравление.

"Моей самой любимой девчонке сегодня исполняется два года. Хохотушка, умница, добрячуля, амбассадор щек, певунья, бесконечная болтушка, любительница книжек, пазлов, всевозможных альбомов с наклейками, плюшевых мишек и овсяного печенья… Какое же счастье, что ты у нас есть!" - написала радостная Равшана.

В комментариях многочисленные подписчики (в том числе и знаменитости) осыпали комплиментами как именинницу, так и ее старшего брата, а также написали множество поздравлений и добрых слов.

Напомним, Равшана Куркова стала мамой в 40 лет. Она признавалась, что с рождением детей сильно изменилась. Актриса родила первенца от бизнесмена Сергея Амаряна. Правда, пара довольно быстро разошлась. В марте 2023 года Равшана родила дочь. Поначалу поклонники были убеждены, что отцом девочки также является Амарян, но позже оказалось, что это не так.