Москва простилась с Ларисой Голубкиной. Как это было

У храма Святителя Николая - звонкая тишина и море цветов. Многочисленные поклонники спешат отдать дань любимой актрисе. Повсюду звучит "Красота ушла". Эти люди воспринимают своего кумира - Ларису Голубкину - как символ молодости и таланта. С сияющей улыбкой, ямочками на щеках. Легкая, глубокая, одаренная и очень щедрая.

Она мечтала стать оперной певицей, могла блистать в оперетте. Голос и талант позволяли. Начала сниматься в кино, еще будучи студенткой ГИТИСа. Роль Шурочки Азаровой в "Гусарской балладе" на десятки лет сделала из нее - предмет обожания миллионов. Она сама всегда относилась к этому с юмором и теплотой. Это ведь был не просто дебют, а возможность поработать с мэтрами! И быть самой собой.

Потом были фильмы "Сказка о царе Салтане", "День счастья", "Трое в лодке, не считая собаки". Десятки замечательных главных ролей в любимом театре и на телевидении. Ее называли идеальной героиней оттепели. Яркая, импульсивная, темпераментная.

Близкие говорят: Лариса Голубкина была любящим и преданным человеком. Не только профессии, но и родным людям. Спокойно относилась к тому, что ее часто представляли не как талантливую актрису, а как жену Андрея Миронова. Говорила о нем с нескрываемым уважением и любовью. Причем делала это без пафоса и казенных дифирамбов: "Я просто училась жить. И преподавал мне, как ни странно, Андрюша эту жизнь. Он меня выдрессировал. Он приучил меня к дому, он организовал".

Она исколесила всю страну с концертами, неподражаемо исполняя романсы. А еще Лариса Голубкина обладала удивительной легкостью точных суждений и тонким чувством юмора. Даже в самые тяжелые минуты они помогали ей вселять оптимизм в тех, кто находился рядом. Эта открытость давала возможность моментально найти общий язык с любым человеком.

Лариса Голубкина была сильным духом человеком. Она долго боролась с болезнью. Недуг оказался сильнее. Такая хрупкая и искренняя, красивая и неподражаемая - актриса навсегда останется в памяти тех, кто ее любит. И будет любить.