Сезон аллергии начался в этом году раньше обычного. Как пережить цветение?

Для Константина весна традиционно начинается с посещения аллерголога. Это время года мужчина называет испытанием на прочность. Его организм реагирует на пыльцу почти всех видов растений. И так с детства. С годами аллергия только усугубляется. Таблетки, спреи и капли уже не спасают, лишь ненадолго облегчают общее состояние.

В этом году, отмечает Константин, первые симптомы появились раньше обычного. Похожая картина - у всех жителей Московского региона, которые страдают от сезонной аллергии. Виной всему - аномально теплая, малоснежная зима. Природа проснулась в начале марта, уже успели отпылить ольха и орешник. На подходе береза, один из самых сильных аллергенов.

Благо современная медицина легко справляется даже с самыми тяжелыми формами аллергии на пыльцу. Один из распространенных методов лечения - терапия АСИТ. Пациенту вводят аллерген, постепенно увеличивая его дозу. Через некоторое время иммунитет привыкает и уже не реагирует на пыльцу растений.

"АСИТ - это единственное, что может кардинально изменить вектор течения именно самой болезни, поэтому активно этим очень лечим", - отметила Ольга Мухина, врач аллерголог-иммунолог Московского городского научно-практического центра аллергологии и иммунологии ГКБ №52.

Лечение занимает от трех до пяти лет. И, конечно, помогает не всегда. Впрочем, есть еще один метод - таргетная терапия. Она блокирует рецепторы аллергической реакции. Один укол на месяц избавляет пациента от всех симптомов.

"Ее можно делать длительно. Это препараты, зарегистрированные для пациентов с бронхиальной астмой, с хронической спонтанной крапивницей. Они не так давно зарегистрированы для лечения пациентов с аллергическим ринитом, кому не подходит традиционная терапия", - добавила Мухина.

Для каждого пациента подбирают свою программу лечения на основе результатов проб и различных анализов. Путь к полному выздоровлению зачастую долгий, но те, кто победил аллергию, подтверждают, что его стоит пройти.