Стартовал традиционный онлайн-конкурс маршрутов по столице

По Чертанову Лекси гуляет каждые выходные. Виляет хвостом от восторга - ему нравятся местные парки. Сегодня же у терьера не просто прогулка – хозяйка повела на экскурсию. Пока все внимательно слушают экскурсовода, терьер заводит новых друзей. Гид Илья Смекалин делится самыми интересными деталями.

То, что Чертаново - не просто спальный район, а настоящий эксперимент советских градостроителей, знают многие. Но оказывается, благодаря этому район был чуть ли не культурным центром столицы. Во всяком случае, именно в этих двухуровневых квартирах часто давали мастерские художникам.

В конце 1970-х Чертаново называли "раем для советского человека". Купить здесь квартиру когда-то хотела и Ирина Чеха, но в итоге поселилась в Отрадном. Теперь после экскурсии она мечтает, чтобы в этот район переехали ее дети: "Узнала о том, что район строился для того, чтобы здесь было комфортно жить каждому жителю. Чтобы обзор был из каждой квартиры, чтобы не окно в окно, чтобы можно было выйти не через подъезд, а отдельный был выход у каждого на смотровую площадку".

Илья выбрал именно Чертаново для экскурсии не случайно. Он уверен: только уникальный авторский маршрут может победить в конкурсе "Покажи Москву". Главное - предложить такие места, о которых даже интернет молчит. Чем необычнее - тем лучше. Старый дворик с граффити-шедеврами, подземный бункер времен СССР или кафе, где варят кофе как в 19 веке. Лучшие экскурсионные маршруты выберут голосованием на платформе "Активный гражданин".

"Участник может подать заявку через портал Russpass Бизнес и выбрать одну из тематик – транспорт, история и культура, архитектура, спорт и экология. В тематике "История и культура" мы ждем интересные маршруты, в том числе к 80-летию Победы", - отметила Инесса Григ, начальник управления туризма комитета по туризму города Москвы.

Кстати, все экскурсии проекта бесплатные.

А экскурсия по Чертанову длилась полтора часа. За это время Лекси устал и греется на руках у хозяйки, а люди все продолжают задавать гиду вопросы. Кого-то интересует график следующих экскурсий, а кто-то просто благодарит за вдохновение и новые знания.