Собянин вручил награды деятелям культуры Москвы

В День работника культуры мэр Москвы Сергей Собянин поздравил с профессиональным праздником столичных деятелей искусства и по традиции вручил награды.
Их присуждают ежегодно за большой творческий вклад и многолетнюю деятельность на благо города. В этот раз знаков отличия и почетных званий удостоены почти 40 человек.
Как подчеркнул мэр, в прошлом году в Москве учреждения культуры посетили почти четверть миллиарда жителей и гостей города - это рекорд. И власти оказывают поддержку этой сфере. Как отметил Сергей Собянин, особенно важно это сейчас, когда нужна сплоченность и консолидация общества.
"Особенно это важно сегодня, когда страна сражается за свою независимость и суверенитет. И ваша позиция, ваша поддержка на очень важном идеологическом фронте чрезвычайно важна для нашей страны и для нашего города. Особые слова благодарности за то, что московские артисты провели около 1000 выездных мероприятий для бойцов специальной военной операции", - сказал глава города.