Собянин вручил награды деятелям культуры Москвы

В День работника культуры мэр Москвы Сергей Собянин поздравил с профессиональным праздником столичных деятелей искусства и по традиции вручил награды.

Их присуждают ежегодно за большой творческий вклад и многолетнюю деятельность на благо города. В этот раз знаков отличия и почетных званий удостоены почти 40 человек.

Как подчеркнул мэр, в прошлом году в Москве учреждения культуры посетили почти четверть миллиарда жителей и гостей города - это рекорд. И власти оказывают поддержку этой сфере. Как отметил Сергей Собянин, особенно важно это сейчас, когда нужна сплоченность и консолидация общества.