Песков призвал не ждать обнародования итогов переговоров с США

В Эр-Рияде 24 марта проводились технические переговоры между делегациями России и Соединенных Штатов, поэтому публиковать их результаты Москва не планирует. Об этом рассказал во вторник, 25 марта, пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

Как пояснил официальный представитель Кремля, Москва и Вашингтон проводили "переговоры с погружением в детали, поэтому, конечно, содержание этих переговоров публичиться точно не будет".

Делегаты, пообщавшись в Саудовской Аравии, передали доклады в столицы своих государств — эти отчеты "анализируются, ну а уже потом можно будет говорить о каком-то понимании", цитирует Пескова ТАСС.

Ранее член российской делегации сенатор Григорий Карасин отмечал, что "был насыщенный, непростой диалог, но весьма полезный для нас и для американцев". Удалось обсудить многие проблемы, хотя "далеко не все решили, не во всем согласились".

Он также подчеркивал, что сторонам переговоров удается "все время поддерживать контакт и понимать точку зрения друг друга", а заключение каких-то значимых соглашений — не главное.