Заплаканная дочь проводила в последний путь Ларису Голубкину

Сегодня, 25 марта, проходит прощание с известной актрисой Ларисой Голубкиной. Отпевание народной артистки РСФСР состоялось в храме святителя Николая Чудотворца на Красной Пресне. Отдать последнюю дань уважения актрисе пришли ведущий Андрей Малахов, актрисы Людмила Максакова, Оксана Арбузова, Вера Алентова. Также отметились на траурном мероприятии Екатерина и Александр Стриженовы, Ольга Субботина, Мария Миронова.

Последняя, торопясь в храм, попросила у обступивших ее журналистов не выпытывать у нее ничего. А вот дочь Ларисы Голубкиной Мария умудрилась не попасться представителям СМИ. Лишь светский обозреватель Феликс Грозданов сумел снять актрису, потерявшую мать. Заплаканная Мария Голубкина, крестясь, остановилась у дверей храма, провожая в последний путь белоснежный гроб с телом матери, который затем погрузили в катафалк.

"Колокольным звоном и аплодисментами проводили в последний путь звезду фильма "Гусарская баллада" Ларису Голубкину", - написал журналист.

Отметим, что похороны состоятся на Троекуровском кладбище.

Напомним, что известная нескольким поколениям актриса Лариса Голубкина ушла из жизни 22 марта в возрасте 85 лет. Уже первая работа в кино - роль Шурочки Азаровой в фильме "Гусарская баллада" - принесла студентке ГИТИСа любовь миллионов зрителей. Которая с тех пор оставалась неизменной.