Кремль назвал убийством гибель российских журналистов в зоне СВО

Дмитрий Песков назвал убийством удар ВСУ по российским журналистам в ЛНР. По словам пресс-секретаря президента России, ВСУ вели прицельный огонь по машине с журналистами.

Представитель Кремля отметил, что киевский режим продолжает "свои злодеяния". Жертвами стали люди, у которых не было оружия.

"Это суть киевского режима, и это лишний раз подтверждает правоту нашей специальной военной операции. Мы, конечно, всегда будем помнить коллег, этих ребят, которые отдали свои жизни", — добавил Дмитрий Песков.

Он выразил соболезнования родным и близким погибших, а также пожелал выздоровления раненым.

Накануне стало известно о гибели журналиста "Известий", а также оператора и водителя съёмочной группы "Звезды". В их машину ударили две ракеты HIMARS, выпущенных ВСУ.