Канцлер ФРГ Олаф Шольц и министры федерального правительства получат во вторник, 25 марта, свидетельства об увольнении с занимаемых должностей, однако фактически останутся на них.

Как пишет Süddeutsche Zeitung, Шольц и члены его кабмина продолжат исполнять обязанности до назначения нового канцлера и формирования правительства.

Олаф Шольц планирует, в частности, 27 марта участвовать в саммите в Париже, посвященном поддержке Украины. Однако до этого политик проведет консультации с предполагаемым будущим канцлером ФРГ Фридрихом Мерцем.

Пресс-секретарь президента Германии Керстин Гаммелин подтвердила в соцсетях, что глава государства Франк-Вальтер Штайнмайер формально попросил Олафа Шольца продолжать исполнять обязанности главы правительства до назначения его преемника.

В Европе между тем заговорили о выборе единого лидера, который выступил бы антагонистом на фоне потепления отношений Москвы и Вашингтона. Источники подчеркивали, что канцлер ФРГ не сможет взять на себя эту функцию: Олаф Шольц скоро покинет указанный пост, а его будущий преемник Фридрих Мерц будет слишком занят формированием коалиции.

При этом Шольц открыто подавал голос против президента США Дональда Трампа, когда тот назвал предводителя киевского режима диктатором. Немецкий политик заявлял, что неправильно и опасно отказывать Владимиру Зеленскому в легитимности в качестве президента Украины.