Михаил Ефремов мог заработать в колонии более 200 тысяч рублей

В начале апреля Михаил Ефремов выйдет на свободу, если решение суда об УДО не будет обжаловано. Всего в колонии актер провел 4,5 года вместо 7,5 лет. Член Совета при президенте России по развитию гражданского общества и правам человека (СПЧ) Ева Меркачева считает, что за все время в колонии Михаил Ефремов мог заработать порядка 235 тысяч рублей, передает aif.ru.

"В случае с Михаилом Ефремовым, допустим, у него зарплата пять тысяч, примерно. Я думаю, что он их тратил, покупал какое-нибудь печенье, конфеты, чай. Поэтому я не думаю, что у него на счету что-то большое накопилось. Тысяч 10-15, наверное, есть", - рассуждает Меркачева.

При этом она подчеркнула, что Михаил Ефремов не сможет забрать с собой на волю тюремную робу. Это будет нарушением закона - посягательство на чужое имущество, так как роба является собственностью государства. Да и вообще, отмечает Меркачева, заключенные стараются ничего не забирать с собой из колонии, потому что это считается плохой приметой.

Напомним, накануне, 24 марта, Алексеевский суд Белгородской области удовлетворил ходатайство Михаила Ефремова об УДО. Артист участвовал в заседании посредством видеосвязи. После оглашения решения Михаил Олегович коротко поблагодарил суд.

Адвокат актера Юрий Падалко сообщил, что тот выйдет из колонии 9 апреля. Когда Ефремов вернется домой, он должен будет раз в месяц отмечаться в соответствующих органах. Кроме того, актеру запрещено менять место жительства и садиться за руль автомобиля.