Глава Дагестана рассказал, что привело к взрыву газа в доме в Махачкале

Многоквартирный дом в Махачкале, в котором произошел хлопок газа, был газифицирован с нарушениями. Об этом во вторник, 25 марта, рассказал глава Дагестана Сергей Меликов.

Как пояснил политик, дом подключали к газоснабжению "без существующих правил, без постановки газового оборудования на учет", причем само оборудование "не соответствовало требованиям, которые предъявляются к этой работе".

Однако это не единственная причина происшествия, подчеркнул Меликов. По его словам, образовалась "цепочка нарушений, начиная с того, кто выдал разрешение на строительство, заканчивая тем, кто принял в эксплуатацию, заканчивая тем, кто обратился в суд", сообщает РИА Новости.

Республиканское управление Следственного комитета сообщило о возбуждении уголовного дела по факту взрыва. Расследование ведется по статье об оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности, повлекшее причинение тяжкого вреда здоровью.

Ранее сообщалось, что в феврале Государственная дума приняла поправки, согласно которым сотрудники специализированных организаций получат беспрепятственный доступ к внутридомовому и внутриквартирному газовому оборудованию. Если жильцы не захотят впускать газовщиков, полиция и приставы помогут им выполнить свою работу.