На российско-американских переговорах в Эр-Рияде обсуждались прежде всего вопросы безопасного судоходства в Черном море. Об этом во вторник, 25 марта, рассказал министр иностранных дел России Сергей Лавров.

Дипломат отметил в интервью Первому каналу, что российская сторона выступает за возобновление черноморской инициативы в более приемлемой для всех форме. Лавров подчеркнул, что Россию беспокоит продовольственная безопасность стран Африки, глобального Юга и Востока, которые страдают от "игр Запада".

Вместе с тем России потребуются четкие гарантии в случае возобновлении черноморской инициативы, поскольку наша страна больше не может верить на слово представителям Украины. Такие гарантии могут быть только результатом приказа из Вашингтона предводителю киевского режима Владимиру Зеленскому.

Ранее источники в Румынии и Болгарии признались, что их пугает обсуждение Россией и Соединенными Штатами безопасности в Черном море. Члены НАТО боятся, что это восстановит влияние России в спорных водах и расширит оперативную зону российского военно-морского флота.

Помощник президента России Николай Патрушев отмечал, что Великобритания намерена использовать соглашение о "столетнем партнерстве" с Украиной для наращивания своего военно-морского присутствия в Черном море, а также для легализации своего военного присутствия на украинской территории.