Только Соединенные Штаты могут добиться от киевского режима прекращения ударов по гражданским объектам на территории России. Об этом заявил во вторник, 25 марта, российский министр иностранных дел Сергей Лавров.

Как подчеркнул дипломат, американские власти прекрасно понимают, что "лишь Вашингтон может добиться позитивных результатов в прекращении терактов, прекращении обстрелов гражданской инфраструктуры, энергетической инфраструктуры, не связанной с ВПК".

В том, что касается вероятного возобновления "зерновой сделки", так называемой черноморской мирной инициативы, Россия не собирается верить Киеву на слово и требует гарантий — а они "могут быть исключительно результатом приказа из Вашингтона Зеленскому и его команде делать так, и не иначе", рассказал Лавров в эфире Первого канала.

Между тем депутат Госдумы Михаил Делягин отметил, что пока "американцы предпочитают ставить ультиматумы не украинцам, а нам", однако странно требовать от Соединенных Штатов то, что Россия должна сделать сама. Парламентарий выразил мнение, что как только киевский режим нарушил уговор не бить по энергетическим объектам, "свет на Украине должен был погаснуть сразу лет на пять".

Однако официальный представитель Кремля Дмитрий Песков, комментируя удар ВСУ по нефтеперекачивающей станции на Кубани, заявил, что российские бойцы по-прежнему не атакуют украинские энергетические объекты, "пока каких-то иных команд со стороны президента не было".