Украинская армия накануне атаковала дроном инфраструктуру кубанского филиала компании "Россети" в Краснодарском крае. В результате удара была отключена ЛЭП "Ростовская АЭС- Тихорецк". Об этом сообщили в российском Минобороны.

Кроме того, ВСУ атаковали газораспределительную станцию "Сватово" в Луганской народной республике. Также в Крыму был перехвачен дрон, целью которого было оборудование Глебовского подземного хранилища газа.

В ведомстве подчеркнули, что киевский режим атаковал российские энергетические объекты в то время, как в Эр-Рияде проходили российско-американские переговоры по урегулированию конфликта на Украине.

"Продолжая ежедневные атаки по российской энергетической инфраструктуре, Зеленский подтверждает свою недоговороспособность и неуправляемость для внешних гарантов соблюдения любых возможных соглашений", - говорится в заявлении Минобороны.