Лариса Долина попросила привезти ее дочь из Одессы в Москву

Лариса Долина начала карьерный путь довольно рано. Певица выступала и гастролировала на протяжении месяцев, поэтому воспитанием ее единственной дочери Ангелины занималась бабушка, мать артистки. Долина не скрывает, что была вынуждена много работать, чтобы содержать семью. Пока певица колесила по городам и весям, ее дочь Ангелина жила с бабушкой в Одессе. Однако в какой-то момент Лариса Долина поняла, что дочери необходимы ее тепло и поддержка, и попросила мать привезти девочку в Москву.

"Линочке было семь лет. Я сказала маме: "Ничего страшного, она переживет. Тепло и любовь я ей отдам, уже не так буду занята на гастролях. А потом в какие-то периоды, пока она еще не в первом классе, буду возить ее с собой". Все решилось", - рассказала Лариса Долина журналу "Лиза".

Певица стала брать наследницу с собой на гастроли. Девочка находилась за кулисами, она пела и танцевала, выучив весь материн репертуар. Разумеется, не обходилось без ссор. Артистка не скрывает, что у них с Ангелиной был сложный период в отношениях. Однако все неприятности остались в прошлом, когда Ангелина сама стала матерью, родив дочь Александру. Она пошла по стопам именитой бабушки и тоже занимается музыкой.

Меж тем Лариса Долина не сбавляет оборотов. Она продолжает выступать и ездить в туры. При этом артистка успевает готовиться к своему грандиозному концерту, посвященному ее юбилею. В сентябре певице исполнится 70 лет, но кто даст?!

"Для меня вот эти 70 лет – это только возраст по паспорту. Я себя на этот возраст совершенно не чувствую. Я молода духом, физическими силами. Голос у меня тоже звучит еще — дай бог каждому. Так что мне от силы, по моему духу, лет 40", - призналась певица.