У певца Владимира Кузьмина умер брат

Владимир Кузьмин опубликовал в своем официальном телеграм-канале архивную фотографию, на которой запечатлен с младшим братом Александром.

"Покойся с миром, брат", - коротко подписал снимок Владимир Кузьмин, тем самым сообщив о смерти родного человека.

Отметим, что Владимир и Александр Кузьмин вместе начинали музыкальную карьеру. Оба выступали в группе "Динамик". Саша был клавишником, бас-гитаристом и звукорежиссером, писал песни. В 1992 году, когда команда гастролировала по США, Александр остался жить в Америке. Однако в 2010 году вернулся в Россию.

В результате Александр Кузьмин ушел тень, и Владимир стал популярнее брата. Он до сих пор дает концерты и гастролирует. А у Александра появились серьезные проблемы с алкоголем. Родственники потеряли связь друг с другом. Интересно, что Саша не отрицал своей любви к выпивке, но алкоголиком себя не считал.

"Я вообще не люблю пьянки, гулянки, использую алкоголь, чтобы написать какие-то песни, стихи. Иногда стакан, иногда — бутылка. Я не алкоголик, я — бытовой пьяница... Я написал в своей жизни 300 песен и 700 стихов. Для того, чтобы написать, нужно каждый день квасить", - говорил Александр Кузьмин в программе "Звезды сошлись".