Ксения Бородина осталась без свадебного подарка: друзья решили, что проще откупиться

Ведущая Ксения Бородина готовится к свадьбе со своим возлюбленным Николаем Сердюковым. Торжество намечено на лето, но точную дату жених и невеста пока не огласили.

Сейчас Ксения и Николай нежатся на Мальдивах. Парочка улетела на райские острова по бартеру, пока Сердюков наслаждается отдыхом, Бородина исправно публикует в соцсети информацию об отелях, которые она с возлюбленным посетила за время отпуска.

Друзья ведущей и блогера в это время ломают голову, что же подарить на свадьбу. С учетом того, что Ксения объявила, что за мероприятие сменит как минимум три платья, торжество ожидается грандиозное, а значит скромным презентом не обойтись. Виш-лист при этом Бородина не оглашала.

Находчивее всех оказалась ведущая "Дома-2" Ольга Орлова. Поклонники поинтересовались у экс-"блестящей", что она подарит подруге? Ольга ответила предельно честно: "Уверена, что лучшим подарком ото всех гостей будут деньги. На них они смогут купить себе то, что пожелают", — заявила Орлова, призвав и других товарищей Бородиной приходить на свадьбу с пухлыми конвертами.