Путин вручил премии молодым деятелям культуры

Сегодня, в День работника культуры, Владимир Путин вручил в Кремле президентские премии молодым представителям этой сферы и авторам произведений для детей и юношества.

"Мы чествуем в рамках одной торжественной церемонии маститых и молодых мастеров культуры, тех, кто уже многие годы работает, посвящает свои произведения детям и юношеству, и тех, кто заслужил признание уже с первых шагов в искусстве", - отметил Путин.

Лауреатами премии президента стали архитектор Алексей Капустин, директор издательства "Проспект" Леонид Рожников, художник Ольга Ионайтис, балетмейстер Марина Егорова, хормейстер Анна Аверьяненко, дирижер Иван Никифорчин, прима-балерина Мариинского театра Рената Шакирова, а также художественный руководитель ансамбля песни и пляски имени Локтева Леонид Фрадкин.