Сергей Собянин вручил награды деятелям культуры Москвы

Сегодня, в День работника культуры, в московской мэрии поздравления принимали столичные деятели искусства. На торжественной церемонии награды за большой творческий вклад и многолетнюю деятельность на благо города уже по традиции вручил мэр Сергей Собянин. Звание почётного деятеля искусств и работников культуры Москвы удостоены педагоги, мастера сцены и музыканты.

Они блистают с экранов и на сцене, создают уникальные пространства в музеях и библиотеках. Раскрывают таланты в школах искусств. Завораживают голосом, игрой и глубокими смыслами. Сегодня профессиональный праздник тех, благодаря кому Москву называют культурной столицей.

"Москва всегда была меккой театральной. Здесь всегда рождались удивительные спектакли, работали мощные режиссёры. Любой актёр, который работал в провинции, конечно же, мечтал попасть в Москву", - отметил Алексей Маклаков, артист драмы Московского государственного театра "Ленком Марка Захарова".

Сегодня мэр Москвы Сергей Собянин поздравил всех причастных с профессиональным праздником, отметив, что культура является стержнем духовного содержания страны.

"Москвичи вас любят, обожают и говорят вам огромное спасибо за вашу работу. В прошедшем году мы достигли серьезных результатов, рекорд за всю историю, учреждения культуры, включая и театры, и кинотеатры, и парки культуры, посетили почти четверть миллиарда человек. Это огромная цифра, огромное количество людей, которые пришли к вам, послушать вас, насладиться вашим творчеством, и, конечно, это ваша заслуга, что такое количество людей все больше и больше с каждым годом приходят в наши учреждения культуры", - отметил Собянин.

Мэр вручил награды лучшим работникам отрасли. В том числе знаки отличия "За безупречную службу городу" 30 и 40 лет.

"Я получаю сегодня знак за безупречную службу городу Москве в течение 40 лет. За эти годы я наблюдал, как меняется Москва - в 80-х, 90-х, возвращаясь из зарубежных городов, было грустно и больно видеть серую и неухоженную столицу, разруху. А сейчас, когда к нам приезжают русские, французы, немцы, англичане, американцы в наш Дом русского зарубежья - они говорят, что восхищены Москвой! Это лучший город мира, лучшая столица", - сказал Виктор Москвин, директор Дома русского зарубежья им. Александра Солженицына.

Актриса Серафима Низовская была отмечена благодарностью мэра, а Алена Бабенко и Виктория Исакова получили звание "Почетный деятель искусств города Москвы".

"Очень приятно! Потому что это мой город. Город, в котором я живу, работаю, люблю! Есть благодарность, что есть та работа, которая меня интересует и от которой я получаю удовольствие. Это та профессия, в которой любовь и внимание зрителей дает свободу и, можно так сказать, что крылья вырастают", - сказала Виктория Исакова, актриса, ведущий мастеру сцены Московского драматического театра им. А.С. Пушкина.

Особую благодарность мэр выразил за поддержку бойцов специальной военной операции. Московские артисты провели около тысячи выездных мероприятий.

"Я выступаю много в госпиталях. Я сейчас молодая мама, и не могу надолго оставлять свою малышку. Но я считаю, что это наша большая миссия - поддерживать наших бойцов. Искусство для всех и в сердце каждого", - говорит Мари Карне, солистка, ведущий мастер сцены артистического персонала объединения творческих коллективов "Москонцерта".

В свою очередь артисты, педагоги, музыканты, руководители театров и музеев отметили масштабную работу по восстановлению и развитию столичных учреждений, созданию возможностей для творчества и мастерства. И обещали, со своей стороны, делать культурную жизнь Москвы ещё более насыщенной и интересной.