Рептилоиды или черная дыра: ученые объяснили яркое свечение в форме спирали

Необычное космическое явление наблюдали жители Земли. В том числе и россияне. В небе было замечено свечение в форме спирали. И хотя длилось оно всего несколько секунд, вызвало в соцсетях большой резонанс. Версий родилось множество, не обошлось и без инопланетян. А что говорят ученые?

Загадочную спираль в небе наблюдали над европейской частью России - где позволяла погода. Ещё жители Украины, Польши, Германии, Великобритании. Чёрная дыра и квазар вокруг неё. Приближение соседней галактики. Зарождение сверхновой. Инопланетяне прилетели. Да что там инопланетяне - однозначно рептилоиды! В общем, пока не прошёл первоначальный шок от увиденного - версий было множество, вплоть до самых невероятных.

"Этот материал, который так светился, с первого взгляда очень похож на то, что называется спиральными галактиками. Но это уже далёкий космический объект", - пояснил Натан Эйсмонт, доцент базовой кафедры физики космоса Института космических исследований РАН.

Аналогичные явления человечество наблюдало и раньше, с периодичностью примерно раз в год. Вот только спираль в этот раз была как никогда чёткой. И такое действительно случилось впервые.

Похоже, во всём виноват Илон Маск. Накануне с мыса Канаверал стартовала ракета-носитель "Фалкон – 9", которая вывела на орбиту американский военный спутник. Космические эксперты утверждают: заговора здесь нет и гуманоидов тоже. Первая ступень ракеты носителя успешно приземлилась. А вторая, как и должна, упала в море.

"Но перед тем, как сбросить её, с неё стравливают остатки топлива: кислорода жидкого и керосина. А поскольку дело происходит в невесомости, чтобы это топливо удачно слилось, ступень закручивают вокруг своей продольной оси", - рассказал Иван Моисеев, научный руководитель Московского космического клуба.

Учёные утверждают: одновременно совпали несколько факторов, породивших такой удивительный феномен. Топливо, замёрзнув, отражало падающие на него солнечные лучи. Чистота атмосферы обеспечила чёткую картинку над территорией Европы. На других континентах рассмотреть спираль не позволила падающая от земли тень.

Всё это, впрочем, всего лишь версия. Если бы американцы дали полную циклограмму полёта, то можно было бы сравнить временные отрезки. Поэтому остаётся только гадать. Истина - она где-то рядом.