Российские войска освободили населенный пункт Мирное в Донецкой Народной Республике. Это стало возможным благодаря активным и решительным действиям подразделений группировки "Запад", сообщили в Минобороны России.

Кроме того, по данным военного ведомства, подразделения группировки войск "Днепр" освободили населенный пункт Малые Щербаки в Запорожской области. ВС России нанесли поражение трех бригад ВСУ и бригады теробороны в Херсонской и Запорожской областях, уничтожены свыше 70 боевиков.

Авиация, ракетные войска и артиллерия поразили объекты инфраструктуры военных аэродромов и склады боеприпасов. ПВО сбила американскую управляемую авиационную бомбу JDAM и 92 беспилотных летательных аппарата самолетного типа в зоне СВО.