Джо Байден в бытность президентом Соединенных Штатов допустил огромную ошибку, разрушив диалог с Россией. Об этом рассказал во вторник, 25 марта, российский министр иностранных дел Сергей Лавров.

Как отметил дипломат в эфире Первого канала, Джо Байден "совершил колоссальную ошибку и отказался слушать Российскую Федерацию, настаивая, что Украина будет в НАТО". Это создавало "неприемлемые угрозы" для России, что в конечном счете и вылилось в нынешнюю ситуацию, указал Сергей Лавров.

Иную ошибку вменяют Джо Байдену нынешние власти Соединенных Штатов. Пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Левитт заявила, что администрация экс-президента США виновна в охватившем страну дефиците яиц и их резком подорожании. К этому, по словам чиновницы, привело решение Байдена и его подручных уничтожить восемь миллионов кур на американских сельскохозяйственных предприятиях.

Член Палаты представителей Конгресса США Нэнси Мэйс, в свою очередь, возмутилась тем, что администрация Джо Байдена потратила 10 миллионов долларов на создание трансгендерных* мышей, крыс и обезьян. Опыты проводились в университетах по всей стране.

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