Госдума приняла закон о защите россиян от кибермошенников

Государственная дума приняла закон, направленный на защиту граждан от кибермошенничества. Об этом во вторник, 25 марта, рассказал председатель нижней палаты российского парламента Вячеслав Володин.

Как подчеркнул политик в своем Telegram-канале, парламентарии единогласно поддержали поправки — это комплекс мер, пресекающих действия мошенников и способствующих сохранности денежных средств россиян.

В частности, законопроект обеспечивает онлайн-обмен информацией между государственными органами, банками и операторами связи, а также обязывает банк при снятии денег через банкомат провести проверку на наличие признаков выдачи средств без добровольного согласия. Если возникнут подозрения, предписано на двое суток ограничить выдачу наличных.

Также россияне получат возможность делать кого-либо из близких своим уполномоченным лицом для подтверждения операций по переводу денег — это особенно актуально для пожилых людей, на которых особенно часто нацеливаются мошенники.

Ранее генпрокурор России Игорь Краснов рассказал, что граждане России лишились в общей сложности почти 200 миллиардов рублей из-за телефонных мошенников. При этом правоохранители сильно отстают в компенсации ущерба, причиненного действиями преступников, признал глава Генпрокуратуры.

Мошенники умудрились добраться и до пресс-секретаря президента России, но он продемонстрировал бдительность. Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков рассказал, что ему "звонили неоднократно", однако на приемы преступников он "пока не ловился" и даже сумел спасти своего родственника от происков злоумышленников.