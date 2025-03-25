Если Киев не изменит свою антиамериканскую риторику, то может возникнуть ситуация, в которой Украине придется противостоять одновременно и США, и России. Об этом заявил бывший и.о. главы МИД Украины Владимир Хандогий.

"Позиция Украины, конечно, должна базироваться на каких-то объективных посылах — на понимании того, что бороться с двумя Голиафами Украине просто невозможно", — заявил политик в интервью UkrLife.

Хандогий призвал главу киевского режима быть разумным и не позволять антиамериканизму затмевать здравый смысл. Дипломат напомнил Владимиру Зеленому, что США, как и Россия, — ядерные державы, в разы превосходящие Украину по населению и экономическому потенциалу, и с этим нужно считаться.

Ранее спецпосланник президента США по Украине Стивен Уиткофф в интервью Такеру Карлсону, рассказал об обсуждении статуса новых российских регионов. По его словам, центральным вопросом по этой теме остается признание новых российских регионов международным сообществом, Украиной, а также "способность Владимира Зеленского выжить политически, если он это признает", пишет РИА Новости.